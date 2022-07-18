Кто станет новым премьером Британии: Сунак или Трасс?
Бывший глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Великобритании Лиз Трасс вышли в финал выборов премьер-министра королевства. Согласно итогам голосования, господин Сунак лидирует в пятом туре выборов с 137 голосами, госпожа Трасс получила 113 голосов.
Младший министр по торговой политике Пенни Мордонт набрала 105 голосов законодателей Консервативной партии, выбыв из гонки.
Лидера партии выберут порядка 180 тыс. членов Консервативной партии по всей стране, сообщает Associated Press. Они буду голосовать по почте или онлайн. Риши Сунак и Лиз Трасс следующие несколько недель будут проводить кампанию в борьбе за их голоса. Победитель в гонке за лидерство в партии будет объявлен 5 сентября, он автоматически станет премьер-министром Великобритании.
Выборы нового лидера Консервативной партии были объявлены после отставки пока действующего премьер-министра Бориса Джонсона. Он сообщил о своем решении 7 июля.
Объявлению об отставке предшествовал массовый уход из правительства политиков на фоне скандального назначения экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера. Его обвиняли в сексуальных домогательствах.
Джонсон будет исполнять обязанности премьера до назначения нового лидера Консервативной партии.