Обстрел Белгорода: есть погибший
Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка были обстреляны со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Погиб один человек — мужчина 1958 г.р. Власти выясняют, почему он находился в Нехотеевке, которую расселили в мае.
По предварительным данным, власти зафиксировали прилет пяти снарядов, написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в Нехотеевке повреждены «четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб». Из-за обстрела погиб один местный житель 1958 г.р.
«Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей»,— написал он.
Вячеслав Гладков добавил, что в Журавлевке «видимых повреждений нет», но власти еще продолжают обследование села.
В близлежащих к границе с Украиной селах Журавлевка и Нехотеевка с 23 марта введен режим ЧС. В конце мая власти расселили их «до стабилизации обстановки» и запретили въезд, поставив блокпост.