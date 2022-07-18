Обстрел Белгорода: есть погибший

Белгородские села Журавлевка и Нехотеевка были обстреляны со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Погиб один человек — мужчина 1958 г.р. Власти выясняют, почему он находился в Нехотеевке, которую расселили в мае.

По предварительным данным, власти зафиксировали прилет пяти снарядов, написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в Нехотеевке повреждены «четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб». Из-за обстрела погиб один местный житель 1958 г.р.

«Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей»,— написал он.