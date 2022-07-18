В случае уничтожения либо взятия под огневой контроль Антоновского моста и переправы вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области российская группировка в этом регионе оказывается в оперативном окружении. Об этом, как пишет УНИАН, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в таком случае вопрос сдачи или отступления россиян решится в ближайшие недели.

"Потому что только одного топлива там нужно завозить десятки, а то и сотни тонн в сутки. Вся эта махина постоянно ездит, перемещается, стреляет. Для этого нужны боеприпасы, топливо, и надо кормить эту огромную российскую армию, которая находится в Херсоне. Там на сегодняшний день порядка 10-12 тысяч военнослужащих находятся на правом берегу Днепра", - отметил эксперт.