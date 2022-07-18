20:55

Дороже всего России обходятся снаряды и ракеты, которыми она бьет по Украине. Зарплаты же российских солдат – одна из самых маленьких статей расходов, пишет forbes.ua. Расходы на войну со стороны России можно разделить на три составляющие: • средства на армию; • затраты на технику; • содержание оккупационного режима.

Расходы на армию Согласно публичным данным, контрактным солдатам армии РФ предлагают зарплату от 200 000 до 300 000 рублей в месяц за войну в Украине и дополнительные выплаты ($53 суточных и выплата боевых). В среднем на одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Примерное количество российских военных – 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день. Это значительно меньше суммы компенсаций, которая должна выплачиваться погибшим и раненым. По данным Генштаба ВСУ, в среднем ежедневно в Украине погибают 270 российских военных. За каждого из них семья военного должна получить 7,4 млн рублей, или около $110 000. Количество раненых примерно вдвое больше – около 500 солдат в день. Сумма компенсаций – 3 млн рублей. Таким образом, на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день. Значительно больше РФ тратит на снаряды и ракеты. В сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000 (средняя цена советского калибра). Также по Украине армия РФ выпускает около 20 ракет в день. Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов («Точка-У», Х-59) до $10 млн и более (Х-101, Х-47 «Кинжал»). Но чаще всего россияне используют ракеты комплексов «Искандер» по $3 млн каждая, «Калибр» по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х-55 стоимостью $1–2 млн. Средняя цена одной ракеты – около $3 млн. Для поддержания армии необходимы регулярные поставки амуниции (патроны, гранаты, бронежилеты, одежда и т.д.) и материалы обеспечения войск (топливо, продукты, запчасти). Определить точные расходы России сложно, но ранее сообщалось, что во время военных учений РФ тратила около $10 млн в день на их проведение. В условиях реальной войны и растянутых цепей поставок эти средства по крайней мере в два раза больше.

Потери техники Наибольшим ущербом среди техники являются танки и авиация РФ. В среднем за день войны Россия теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн. По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в Украине более 1650 танков. Цена одного колеблется от $0,5 млн в случае старой немодернизированной советской единицы до $3–5 млн за более современные Т-80 и Т-90. Подавляющее большинство уничтоженных российских танков – модернизированные Т-72Б, которые были основной боевой единицей на момент вторжения. Их цена – около $2 млн. Стоимость бронетехники колеблется от $150 000–200 000 в случае старых МТ-ЛБ и БМП-1 до $2 млн за модернизированные БМП-2 и БМП-3. Дороже всего стоит авиация и флот. Цена старенького штурмовика Су-25 – около $11 млн. А новый Су-35 стоит $100 млн. Средняя стоимость одного сбитого самолета около $25 млн. Ну, и самым дорогим достижением ВСУ является потопленный крейсер «Москва» стоимостью $750 млн. В целом же Украина потопила российского флота на сумму свыше $1 млрд за все время войны.