Россия тратит на войну около $400 млн в день Подробные подсчеты потерь
Дороже всего России обходятся снаряды и ракеты, которыми она бьет по Украине. Зарплаты же российских солдат – одна из самых маленьких статей расходов, пишет forbes.ua.
Расходы на войну со стороны России можно разделить на три составляющие:
• средства на армию;
• затраты на технику;
• содержание оккупационного режима.
Расходы на армию
Согласно публичным данным, контрактным солдатам армии РФ предлагают зарплату от 200 000 до 300 000 рублей в месяц за войну в Украине и дополнительные выплаты ($53 суточных и выплата боевых).
В среднем на одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Примерное количество российских военных – 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день. Это значительно меньше суммы компенсаций, которая должна выплачиваться погибшим и раненым.
По данным Генштаба ВСУ, в среднем ежедневно в Украине погибают 270 российских военных. За каждого из них семья военного должна получить 7,4 млн рублей, или около $110 000.
Количество раненых примерно вдвое больше – около 500 солдат в день. Сумма компенсаций – 3 млн рублей.
Таким образом, на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день.
Значительно больше РФ тратит на снаряды и ракеты. В сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000 (средняя цена советского калибра).
Также по Украине армия РФ выпускает около 20 ракет в день. Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов («Точка-У», Х-59) до $10 млн и более (Х-101, Х-47 «Кинжал»). Но чаще всего россияне используют ракеты комплексов «Искандер» по $3 млн каждая, «Калибр» по $6,5 млн и более дешевые советские ракеты Х-22 и Х-55 стоимостью $1–2 млн.
Средняя цена одной ракеты – около $3 млн.
Для поддержания армии необходимы регулярные поставки амуниции (патроны, гранаты, бронежилеты, одежда и т.д.) и материалы обеспечения войск (топливо, продукты, запчасти).
Определить точные расходы России сложно, но ранее сообщалось, что во время военных учений РФ тратила около $10 млн в день на их проведение. В условиях реальной войны и растянутых цепей поставок эти средства по крайней мере в два раза больше.
Потери техники
Наибольшим ущербом среди техники являются танки и авиация РФ. В среднем за день войны Россия теряет авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн.
По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в Украине более 1650 танков. Цена одного колеблется от $0,5 млн в случае старой немодернизированной советской единицы до $3–5 млн за более современные Т-80 и Т-90.
Подавляющее большинство уничтоженных российских танков – модернизированные Т-72Б, которые были основной боевой единицей на момент вторжения. Их цена – около $2 млн.
Стоимость бронетехники колеблется от $150 000–200 000 в случае старых МТ-ЛБ и БМП-1 до $2 млн за модернизированные БМП-2 и БМП-3.
Дороже всего стоит авиация и флот. Цена старенького штурмовика Су-25 – около $11 млн. А новый Су-35 стоит $100 млн. Средняя стоимость одного сбитого самолета около $25 млн.
Ну, и самым дорогим достижением ВСУ является потопленный крейсер «Москва» стоимостью $750 млн. В целом же Украина потопила российского флота на сумму свыше $1 млрд за все время войны.
Сопутствующие потери
Помимо непосредственных расходов на армию Россия несет значительные опосредованные расходы: финансирование оккупационных администраций, дополнительные выплаты Росгвардии за работу на оккупированных территориях, финансирование наемников, среди которых так называемая группа Вагнера. На поддержку затрат для войны должен работать и тыл, обеспечивающий логистику и доставку техники на фронт, ее восстановление и снятие с хранения, подготовку и отдых резервных сил, лечение раненых.
Ориентировочные расходы на поддержку тыла составляют $50–100 млн в день.
В целом Россия ежедневно теряет на войне сумму, эквивалентную стоимости экспорта природного газа в Евросоюз. Часть этих средств Россия может перекладывать на будущие периоды.
Российское правительство занижает свои реальные потери и считает большое количество солдат без вести пропавшими, что позволяет не выплачивать компенсацию семьям погибших. Также потери техники будут переложены на тот период, когда Россия будет выпускать новые единицы. То есть они не являются обременением федерального бюджета прямо сейчас.
В общей сложности Россия потратила на войну около $55 млрд с начала полномасштабного вторжения. Кроме военных расходов РФ несет весомые потери в экономике, обычно имеющие значительно более длительный срок действия.
В долгосрочной перспективе Россия может заплатить одну из самых высоких цен за войну после Второй мировой. Но пока бюджета РФ хватает, чтобы покрывать прямые военные расходы.