Южная Корея выделила грант в размере $2 млн на развитие инноваций в Азербайджане фото
20 июля между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) подписан грантовый договор для поддержки построения инновационной политики в Азербайджане.
Договор подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев и директор Азербайджанского представительства Корейского агентства международного сотрудничества Мун Чонг Хьюн.
Идеей грантового проекта стоимостью 2 миллиона долларов США является подготовка Стратегической дорожной карты по инновациям в целях повышения эффективности инновационной политики в Азербайджане.
В рамках проекта при участии Агентства инноваций и цифрового развития, функционирующего в подчинении министерства, со стороны экспертной группы организации KOICA предусматривается предоставление предложений и рекомендаций путем проведения исследований по повышению институционального потенциала и развитию инновационной и стартап-экосистемы.
Следует отметить, что проект, используя опыт Южной Кореи — одной из ведущих стран по развитию инновационной экосистемы, внесет свой вклад в инвестирование в сферу инноваций в Азербайджане.