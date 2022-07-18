Идеей грантового проекта стоимостью 2 миллиона долларов США является подготовка Стратегической дорожной карты по инновациям в целях повышения эффективности инновационной политики в Азербайджане.

20 июля между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) подписан грантовый договор для поддержки построения инновационной политики в Азербайджане.

В рамках проекта при участии Агентства инноваций и цифрового развития, функционирующего в подчинении министерства, со стороны экспертной группы организации KOICA предусматривается предоставление предложений и рекомендаций путем проведения исследований по повышению институционального потенциала и развитию инновационной и стартап-экосистемы.

Следует отметить, что проект, используя опыт Южной Кореи — одной из ведущих стран по развитию инновационной экосистемы, внесет свой вклад в инвестирование в сферу инноваций в Азербайджане.