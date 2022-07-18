Лауренциу Регекампф: «Я не считаю «Нефтчи» фаворитом в матче с «Арисом»

Главный тренер «Нефтчи» Лауренциу Регекампф и футболист Воислав Станкович ответили на вопросы журналистов перед первой игрой 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с кипрским «Арисом», передает корреспондент haqqin.az из Ларнаки.

«Это очень важная игра для нас, - говорит румынский специалист. - Моя первая официальная игра в «Нефтчи». Думаю, что покажем завтра хороший футбол, и верю, что сделаем большой шаг к выходу в следующий раунд.

Я не назову вам состав на завтрашний матч. На сборах мы работали над тем, чтобы определить оптимальный состав. Мы делаем все, чтобы сопернику было сложно нам забить. Но речь идет не только об обороне, а в целом о командной игре.

Я не считаю «Нефтчи» фаворитом. То, что «Нефтчи» обыграл киприотов 10 лет назад, осталось в прошлом. Я считаю «Арис» командой с хорошим составом. Есть качественные игроки, в том числе и легионеры. У них хороший тренер. Команда играет в очень агрессивный футбол. Завтра нам будет нелегко. Они будут прессинговать. Физически «Арис» готов очень хорошо. Помимо этого, завтра их будут гнать вперед болельщики.

Я не думаю, что так важно сейчас говорить о результате. Любой позитивный результат в завтрашней встрече будет в нашу пользу, потому что будет ответная игра в Баку.

Мы с большим уважением относимся к «Арису», но приехали, чтобы добиться положительного результата.

У меня есть опыт международных матчей. Я стараюсь передать его игрокам. На поле выходят футболисты, а не я. Важно завтра быть одной командой.

Какую тактику мы завтра выберем? Нам нужна оптимальная тактика в конкретный момент игры. Мы можем выбрать определенную стратегию, но она в любой момент может измениться».

Защитник Воислав Станкович сказал следующее:

«Мы очень хорошо подготовились, проанализировали соперника. Провели плодотворный сбор и надеемся завтра уехать отсюда с хорошим результатом.

К нам пришли новые игроки. Будем стараться все вместе решить проблемы, которые у нас были».