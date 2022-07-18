В Пекине предсказывают возможную войну между Китаем и США

Китай может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом пишет китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов.

Китайские специалисты допустили, что визит Пелоси может рассматриваться китайской стороной как провокация стратегического уровня.

Пекин, по мнению экспертов, может дать США военный ответ, последствия которого окажутся для Вашингтона тяжёлыми.