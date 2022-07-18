Посла Германии вызвали в МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в Анкаре Юргена Шульца в связи с поджогом автомобиля генерального консула Турции в Штутгарте, сообщает Hurriyet.

Напоминая о растущей тенденции нападений на турецкие дипломатические миссии и другие представительства, МИД выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности, а ущерб должен быть возмещен в соответствии с дипломатическими правилами. Во время встречи с Шульцем министерство также попросило провести переоценку безопасности, предоставляемой Германией турецким дипломатическим представительствам.

Турция опасается, что рост ксенофобии и исламофобии в Германии, где проживает более 4 миллионов турок, является основной причиной участившихся нападений на турецкие представительства, мечети и людей.