В Шемахе из утонувших в озере трех юношей двое погибли

В Шемахинском районе утонули два человека. Как сообщает АПА, сегодня вечером около 20:00 жители села Ангахаран Агагардаш Латифов, 2006 года рождения, Раван Мирзоев (2008) и Фарид Раджабов (2006) утонули во время купания в искусственном озере, созданном на территории села Гызмейдан.

Агагардаш скончался на месте происшествия, Раван - в Шемахинской Центральной районной больнице.

Благодаря усилиям врачей Фариду удалось спасти жизнь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов района находятся на месте происшествия. По факту прокуратурой Шемахинского района проводится расследование.