Коломойского могут лишить гражданства Украины сми
Бизнесмена Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства. Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Подписан ли уже указ о лишении Коломойского паспорта гражданина Украины пока не известно.
Еще один собеседник в одной из властных структур подтвердил изданию, что эта информация не лишена смысла и такие обсуждения действительно имели место.
Напомним, осенью 2014 года, будучи главой Днепропетровской ОГА, Игорь Коломойский признался журналистам, что кроме гражданства Украины, он также владеет паспортами Кипра и Израиля.
Согласно законодательству, добровольное вступление в подданство другого государства является одним из оснований для лишения украинского гражданства.