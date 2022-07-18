После Тегерана-22: Турция сосредоточила свои войска у Идлиба о развитии ситуации
После трехсторонних переговоров президентов Ирана, Турции и России, Анкара стала наращивать свое военное присутствие в провинции Идлиб на севере Сирии. Судя по последней информации, поступающей из приграничных районов Сирии, Турция укрепляет свои позиции и концентрирует свои дополнительные войска и боевую технику вокруг Идлиба, где столкнулись интересы России и Турции.
Напомним, ситуация на севере Сирии стала главной темой обсуждений на саммите «Тегеран-22» (навеивают параллели с «Тегераном-43», положившим начало разделу Европы). Хотя в совместной декларации, принятой по итогам переговоров, все три страны заявили о своем решительном неприятии деятельности террористических организаций РПК/ОНС на севере Сирии, но все же Иран и Россия воздержались от однозначных оценок.
По данным наблюдателей базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), вечером 19 июля по завершении саммита в Тегеране подразделения турецкой армии, вооруженные различными видами тяжелого вооружения и бронетехникой, пройдя через сельские районы западного Идлиба, а также контролируемый Турцией поселок Джебель-эз-Завия, направились в сторону турецкого контрольно-пропускного пункта.
А ранее 18 июля активисты SOHR наблюдали за передвижением турецкой колонны в сторону города Кансафра к югу от Идлиба. Ранее турецкие войска пересекли пограничный переход Кафр-Люсьен, расположившись напротив позиций правительственных войск Сирии в Кафр-Нобле, Хазиране и Баскале. Колонна турецких войск вошла через Кафр-Люсьен и остановилась на переходе Баб Аль-Хава.
Конвой, состоящий из десятков машин и грузовиков с тяжелым вооружением, ракетными установками, танками, бронетранспортерами и материально-техническим оборудованием, направлялся в сторону турецких военных баз в Идлибе.
Наблюдатели SOHR также сообщают, что высокопоставленные офицеры турецких сил в Идлибе провели встречу с руководителями подконтрольного Турции района провинции Джебель-эз-Завия и попросили их обеспечить возвращение внутренне перемещенных лиц в свои дома. В последние дни сирийская армия и российская авиация часто обстреливали подконтрольные оппозиции населенные пункты в Идлибе, в результате чего местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Теперь Турция демонстрирует готовность более надежно обеспечить безопасность жителей, сосредоточив в регионе дополнительные военные силы.
Согласно источникам, турецкие офицеры пообещали улучшить условия жизни в районах Джебель-эз-Завия, которые все еще находятся под контролем протурецких группировок. Следует отметить, что и Турция, и Россия пытаются укрепить свои позиции в Идлибе. Согласно сообщениям, Россия готова поддержать эвакуацию боевиков РПК/ОНС из Тель-Рифата и Манбиджа в обмен на вывод турецких войск и протурецких прокси из Идлиба. Однако Турция отвергла это предложение, и пытается сохранить контроль над стратегически важной трассой М4.
Похоже, Турция не только преследует цель оттеснить курдских террористов на 30 километров от своих границ за счет создания буферной зоны, но старается укрепить свои позиции в Идлибе и провинции Алеппо. Ведь часть провинций Идлиб и Алеппо контролирует «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией. Турецкая армия также разместила свои базы в районах, контролируемых бойцами оппозиции.