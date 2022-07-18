Отдел информации 23:17

После трехсторонних переговоров президентов Ирана, Турции и России, Анкара стала наращивать свое военное присутствие в провинции Идлиб на севере Сирии. Судя по последней информации, поступающей из приграничных районов Сирии, Турция укрепляет свои позиции и концентрирует свои дополнительные войска и боевую технику вокруг Идлиба, где столкнулись интересы России и Турции. Напомним, ситуация на севере Сирии стала главной темой обсуждений на саммите «Тегеран-22» (навеивают параллели с «Тегераном-43», положившим начало разделу Европы). Хотя в совместной декларации, принятой по итогам переговоров, все три страны заявили о своем решительном неприятии деятельности террористических организаций РПК/ОНС на севере Сирии, но все же Иран и Россия воздержались от однозначных оценок.

По данным наблюдателей базирующейся в Лондоне Сирийской мониторинговой группы по правам человека (SOHR), вечером 19 июля по завершении саммита в Тегеране подразделения турецкой армии, вооруженные различными видами тяжелого вооружения и бронетехникой, пройдя через сельские районы западного Идлиба, а также контролируемый Турцией поселок Джебель-эз-Завия, направились в сторону турецкого контрольно-пропускного пункта. А ранее 18 июля активисты SOHR наблюдали за передвижением турецкой колонны в сторону города Кансафра к югу от Идлиба. Ранее турецкие войска пересекли пограничный переход Кафр-Люсьен, расположившись напротив позиций правительственных войск Сирии в Кафр-Нобле, Хазиране и Баскале. Колонна турецких войск вошла через Кафр-Люсьен и остановилась на переходе Баб Аль-Хава. Конвой, состоящий из десятков машин и грузовиков с тяжелым вооружением, ракетными установками, танками, бронетранспортерами и материально-техническим оборудованием, направлялся в сторону турецких военных баз в Идлибе. Наблюдатели SOHR также сообщают, что высокопоставленные офицеры турецких сил в Идлибе провели встречу с руководителями подконтрольного Турции района провинции Джебель-эз-Завия и попросили их обеспечить возвращение внутренне перемещенных лиц в свои дома. В последние дни сирийская армия и российская авиация часто обстреливали подконтрольные оппозиции населенные пункты в Идлибе, в результате чего местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Теперь Турция демонстрирует готовность более надежно обеспечить безопасность жителей, сосредоточив в регионе дополнительные военные силы.