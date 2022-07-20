Турция ответила Ираку

Турция осуждает нападение, которое произошло в районе Захо провинции Дохук в Ираке и привело к гибели 8 и ранению 23 человек. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

Было отмечено, что Турция против любых нападений, нацеленных на гражданских лиц.

«Турция ведет борьбу с терроризмом в соответствии с нормами международного права, крайне чутко относится к защите гражданского населения, инфраструктуры, историко-культурных ценностей и природы. Нацеленные на невинных людей и считающиеся совершенными террористической организацией такие нападения пытаются поставить под сомнение справедливую и решительную позицию нашей страны в борьбе с терроризмом», - говорится в информации.