Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждают страны G7, она окажется ниже затрат на добычу. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - сказал он в эфире Первого канала.

Страны G7 ранее заявляли о намерении попытаться ограничить цены на российскую нефть и обсудить такую возможность с другими государствами. В том числе обсуждается возможность запрета на морские поставки в случае, если цена нефти превышает потолок, "согласованный международными партнерами".