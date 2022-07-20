Арестович: Наступление россиян на Северск и Бахмут привело к успешной контратаке ВСУ

Украинские военные смогли отвоевать два населенных пункта на фоне наступления россиян на Северск и Бахмут в Донецкой области. Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

"Там что-то нелады с наступлением российской группировки на Северск и Бахмут. Наступали-наступали, а два населенных пункта потеряли в результате контратаки ВСУ. Они хоть и маленькие, но симпатичные", - рассказал Арестович.

При этом он добавил, что не может раскрывать названия населенных пунктов, которые деоккупировали ВСУ.