В Москве за «дискредитацию армии» задержали пенсионерку: накляузничал священник

На 72-летнюю пенсионерку из Москвы составили протокол о «дискредитации армии» после доноса настоятеля Храма Святого Людовика.

Как сообщила сама Галина Борисова «ОВД-Инфо», причиной стала антивоенная записка, которую она прикрепила к российскому флагу на храме в Москве. На записке пенсионерка написала «нет войне» на латыни и «флагу страны-агрессора нет места рядом с флагом Святого Престола».

По словам Борисовой, на нее написал заявление настоятель храма отец Вячеслав Горохов. 20 июля полицейские пришли к женщине домой. Ее не было на месте, дверь открыл сын, который от испуга упал в обморок. Полицейские дождались пока пенсионерка вернется, задержали ее и увезли в ОВД «Красносельский». Там на нее составили протокол, а потом отпустили.