Байден рассказал, из-за чего у него появился рак

Президент США Джо Байден заявил в среду, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, пишут американские СМИ.

Глава государства напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы". "Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил он. Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня – и многих других людей, с которыми я вырос, – рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.