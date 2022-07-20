Молодые россияне против войны в Украине закрытый опрос ВЦИОМ
Ситуация на украинском фронте пока нисколько не свидетельствует о сколько-нибудь скором переходе к мирным переговорам. Даже Луганская область, вопреки докладу Сергея Шойгу своему президенту 3 июля о ее освобождении, к исходу пятого месяца войны еще не вся находится под российской оккупацией. Пока нечего преподнести российскому народу в качестве сколько-нибудь убедительной победы.
Но затягивание «спецоперации» на неопределенное время приводит к тому, что растет число россиян, предпочитающих побыстрее завершить ее миром. Информацию о результатах июньского закрытого опроса ВЦИОМ, сделанного по заказу администрации президента и рассматривавшегося на одном из совещаний там, от источника, близкого к Кремлю, получили издания «Медуза» и Corriere della Sera.
Факт такого информационного слива тоже сам по себе примечателен. Очевидно, таким образом «партия мира», существующая в окружении Путина, пытается привлечь внимание к этому важному обстоятельству.
Если исходить из общих цифр, вроде бы к двадцатым числам июня ничего существенно не изменилось: из опрошенных по телефону 1600 россиян 70% заявили о поддержке «спецоперации», 17% не поддержали, 13% не определились.
Тогда последовал уточняющий вопрос: «Одни считают, что боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая?» За продолжение войны высказалось все еще большинство, но уже не такое убедительное: 57%. Против – 30%. Остальные не определились.
Но когда у людей спросили, что для России важнее – продолжать военные действия или вести мирные переговоры, сторонники военных действий и переговоров разделились пополам: по 44%. «Военное» большинство, как абсолютное, так и относительное, улетучилось. При этом, конечно, нужно учитывать еще и то, что по телефону граждане дают менее откровенные ответы, демонстрируя повышенную лояльность к власти из опасения навредить себе ответами.
Еще один наглядный результат этого опроса: непопулярность войны среди людей молодого и среднего возраста. За переговоры 79% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 56% - от 25 до 34 лет, зато в группе от 60 и старше хотели бы продолжения войны 57%. То есть именно те, кому и предстоит в случае чего воевать, совсем не намерены этого делать, в отличие от телезрителей пенсионного возраста. Зависимость от просмотра телевизора прямая: среди активных зрителей 81% скорее поддерживают «спецоперацию», а среди активных пользователей интернета – 45%.
Следует напомнить, что это цифры месячной давности, когда российские войска медленно, но уверенно продвигались, вот-вот должен был пасть Северодонецк, а ракетные системы залпового огня HIMARS еще не начали кошмарить их тылы, как они делают это сейчас.
В то же время приятные летние хлопоты наверняка отвлекли внимание россиян от беспокоящих мыслей о войне. Оставим за скобками растущую вероятность поражений от украинской армии, которая интенсивно насыщается западным вооружением, но осенью со все большей силой начнут сказываться последствия экономических санкций, при том, что грандиозных побед по-прежнему ничто не предвещает. На соотношении числа сторонников войны и мира растущая безнадега отразится самым непосредственным образом.
Вопрос заключается в том, как долго российское руководство рискнет игнорировать неизбежный рост массового недоумения и недовольства. Ведь если Кремль регулярно замеряет общественное мнение, значит, кому-то это по каким-то причинам важно?