Но затягивание «спецоперации» на неопределенное время приводит к тому, что растет число россиян, предпочитающих побыстрее завершить ее миром. Информацию о результатах июньского закрытого опроса ВЦИОМ, сделанного по заказу администрации президента и рассматривавшегося на одном из совещаний там, от источника, близкого к Кремлю, получили издания «Медуза» и Corriere della Sera.

Ситуация на украинском фронте пока нисколько не свидетельствует о сколько-нибудь скором переходе к мирным переговорам. Даже Луганская область, вопреки докладу Сергея Шойгу своему президенту 3 июля о ее освобождении, к исходу пятого месяца войны еще не вся находится под российской оккупацией. Пока нечего преподнести российскому народу в качестве сколько-нибудь убедительной победы.

Факт такого информационного слива тоже сам по себе примечателен. Очевидно, таким образом «партия мира», существующая в окружении Путина, пытается привлечь внимание к этому важному обстоятельству.

Если исходить из общих цифр, вроде бы к двадцатым числам июня ничего существенно не изменилось: из опрошенных по телефону 1600 россиян 70% заявили о поддержке «спецоперации», 17% не поддержали, 13% не определились.

Тогда последовал уточняющий вопрос: «Одни считают, что боевые действия на Украине необходимо остановить как можно скорее. Другие считают, что боевые действия сейчас останавливать не следует. Какая точка зрения вам ближе – первая или вторая?» За продолжение войны высказалось все еще большинство, но уже не такое убедительное: 57%. Против – 30%. Остальные не определились.

Но когда у людей спросили, что для России важнее – продолжать военные действия или вести мирные переговоры, сторонники военных действий и переговоров разделились пополам: по 44%. «Военное» большинство, как абсолютное, так и относительное, улетучилось. При этом, конечно, нужно учитывать еще и то, что по телефону граждане дают менее откровенные ответы, демонстрируя повышенную лояльность к власти из опасения навредить себе ответами.

Еще один наглядный результат этого опроса: непопулярность войны среди людей молодого и среднего возраста. За переговоры 79% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет, 56% - от 25 до 34 лет, зато в группе от 60 и старше хотели бы продолжения войны 57%. То есть именно те, кому и предстоит в случае чего воевать, совсем не намерены этого делать, в отличие от телезрителей пенсионного возраста. Зависимость от просмотра телевизора прямая: среди активных зрителей 81% скорее поддерживают «спецоперацию», а среди активных пользователей интернета – 45%.