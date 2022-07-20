Еще 500 млн евро для вооружения Украины от Евросоюза
Страны-члены Евросоюза согласовали выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро. Об этом в Twitter сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины. Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины.
Дипломат также подчеркнул, что Европейский союз остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами в войне против России.