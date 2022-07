Послы Израиля и Ирана схлестнулись в Баку в битве за Тебриз

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик поделился в своем аккаунте Twitter публикацией под названием «Волшебные сказки Тебриза».

Фотографию с книгой в руках на фоне флага Израиля посол подписал нижеследующим образом: «Из этой замечательной книги, недавно подаренной мне, я узнаю много нового об истории и культуре Азербайджана в Тебризе. А что вы читаете в эти дни?».

I’m learning so much about Azerbaijani history and culture in Tabriz in this great book I was recently presented. What are you guys reading these days? 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/4TErHYH0zb

Спустя некоторое время посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, посчитавший что посол Израиля этой публикацией троллит его страну, опубликовал ответный твит, в котором говорится:

«К сведению этого предприимчивого мальчика: наш любимый Тебриз известен как страна первых в гордой истории Ирана. Судя по всему, первый злой сионист тоже будет похоронен ревностными жителями Тебриза. Никогда не пересекайте нашу красную черту, никогда!».

For the information of this adventurous boy: Our beloved #Tabriz🇮🇷 is known as the land of FIRSTS in #Iran's proud history. Apparently, the FIRST Evil Zionist is going to be buried by the zealous people of Tabriz, too. Never cross our red-line, ever!#IRANTABRIZ🇮🇷



🇮🇷🤝🇦🇿 pic.twitter.com/V0bGV9JX8V