По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на рынках капитала индексы «Dow Jones», «S&P» и «Nasdaq» снизились на 8 процентов, индексы "US30", "US500" и "USNDX" – соответственно на 8,71, 9,78 и 17,32 процента.

Первоначальные признаки резких потрясений на мировых финансовых рынках становятся все более очевидными: фондовые рынки трясет, долговые рынки становятся менее доступными, национальные валюты – менее волатильными, а инфляция демонстрирует беспрецедентные темпы роста.

Столь же серьезная волатильность просматривается и на основных индексах европейского фондового рынка.

Кроме того, одним из индикаторов реальных масштабов мирового финансового кризиса является такой показатель, как доля государственного долга страны в валовом внутреннем продукте (ВВП). В сравнении с допандемийным периодом она ощутима возросла как в развитых, так и в развивающихся экономиках.

К примеру, доля общего государственного долга в ВВП Китая, Индии, России и других развивающихся стран увеличилась в период с 2019 по 2022 годы соответственно на 20,6, 11,8, 3,1 и 12,4 процента соответственно. В государствах с развитой экономикой за 2019-2021 годы госдолг вырос на 18,6 процента, что является рекордом со знаком «минус». По мнению финансовых экспертов, беспрецедентный уровень совокупного долга, вызванный пандемией коронавируса, делает мировые рынки более уязвимыми к повышению процентных ставок.

Еще одним тревожным признаком подступающей рецессии является преобладающая тенденция волатильности на валютных рынках.

Многие основные валюты демонстрируют резкие изменения по отношению к доллару. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года валютные связки EUR/USD, GBP/USD и AUS/USD потеряли соответственно 13,58, 12,6 и 6,12 процента.

В целом же, большинство валют продолжают обесцениваться по отношению к доллару, а их высокая волатильность ограничивает стоимость местных валют.

Особого разговора заслуживает тема мировой инфляции, которая составляет сегодня 9,5 процента, что также объясняется влиянием глобальных событий в финансовом секторе, а также ростом цен на сырьевые товары.

Центральные банки пытаются держать инфляцию под контролем, прибегая к ограничительной политике. Так Федеральная резервная система США (ФРС) за первые шесть месяцев текущего года повысила процентную ставку с 0,08 до 1,58 процента. Но сдерживая таким образом темпы инфляции, ФРС и Центральные банки многих стран одновременно замедляют экономический рост.