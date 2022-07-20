Азербайджанский буфер капитала горячая тема
Первоначальные признаки резких потрясений на мировых финансовых рынках становятся все более очевидными: фондовые рынки трясет, долговые рынки становятся менее доступными, национальные валюты – менее волатильными, а инфляция демонстрирует беспрецедентные темпы роста.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на рынках капитала индексы «Dow Jones», «S&P» и «Nasdaq» снизились на 8 процентов, индексы "US30", "US500" и "USNDX" – соответственно на 8,71, 9,78 и 17,32 процента.
Столь же серьезная волатильность просматривается и на основных индексах европейского фондового рынка.
Кроме того, одним из индикаторов реальных масштабов мирового финансового кризиса является такой показатель, как доля государственного долга страны в валовом внутреннем продукте (ВВП). В сравнении с допандемийным периодом она ощутима возросла как в развитых, так и в развивающихся экономиках.
К примеру, доля общего государственного долга в ВВП Китая, Индии, России и других развивающихся стран увеличилась в период с 2019 по 2022 годы соответственно на 20,6, 11,8, 3,1 и 12,4 процента соответственно. В государствах с развитой экономикой за 2019-2021 годы госдолг вырос на 18,6 процента, что является рекордом со знаком «минус». По мнению финансовых экспертов, беспрецедентный уровень совокупного долга, вызванный пандемией коронавируса, делает мировые рынки более уязвимыми к повышению процентных ставок.
Еще одним тревожным признаком подступающей рецессии является преобладающая тенденция волатильности на валютных рынках.
Многие основные валюты демонстрируют резкие изменения по отношению к доллару. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года валютные связки EUR/USD, GBP/USD и AUS/USD потеряли соответственно 13,58, 12,6 и 6,12 процента.
В целом же, большинство валют продолжают обесцениваться по отношению к доллару, а их высокая волатильность ограничивает стоимость местных валют.
Особого разговора заслуживает тема мировой инфляции, которая составляет сегодня 9,5 процента, что также объясняется влиянием глобальных событий в финансовом секторе, а также ростом цен на сырьевые товары.
Центральные банки пытаются держать инфляцию под контролем, прибегая к ограничительной политике. Так Федеральная резервная система США (ФРС) за первые шесть месяцев текущего года повысила процентную ставку с 0,08 до 1,58 процента. Но сдерживая таким образом темпы инфляции, ФРС и Центральные банки многих стран одновременно замедляют экономический рост.
Следует учесть, что быстрое повышение процентных ставок в странах с развитой экономикой может ужесточить условия внешнего финансирования для стран с формирующимся рынком. Неожиданное ужесточение, особенно, в США, было связано с перемещением потоков капитала из стран с формирующимися рынками, обесцениванием валюты и ужесточением внешних финансовых условий в государствах, зависящих от долговых рисков и торговых отношений с развитыми экономиками.
Страны с более высоким уровнем долга и большими потребностями в финансировании, как правило, более экстремальны в таких эпизодах. Рост внутренней долгосрочной доходности в этих странах отражает, в основном, увеличение премии за риск, а не эффект повышения ставок внутренней политики.
Проецируя мировые экономические процессы на финансовый сектор Азербайджана, следует отметить, что в период глобальных рисков и неопределенности он продолжает оставаться относительно стабильным, чему в немалой степени способствует адекватный буфер капитала, который находится в его распоряжении.