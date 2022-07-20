Икрам Нур, автор haqqin.az 01:46

Когда на встрече с Владимиром Путиным верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что «если бы Россия не остановила НАТО, начав вооруженное вторжение на территорию Украины, альянс бы начал полномасштабную войну против России под предлогом Крыма», я опасался, что наступит потрясение Москвы – вот и нашелся кто-то, способный не просто понять Кремль, но и сформулировать еще одну цель «спецоперации», с которыми правительство России уже откровенно запуталось. Дело недалекого будущего, когда эта версия появится в российских СМИ, а пока очень хотелось бы услышать конкретные предложения иранской стороне, которые Владимир Путин привез в Тегеран – но здесь нас ожидает некоторое разочарование.

Нынешний год уже стал беспрецедентным по частоте визитов между Ираном и Россией. В январе Москву посетил иранский президент, после чего в марте в российскую столицу приехал глава МИД Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиан. Затем в мае и июне Тегеран посещали первый вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел России Сергей Лавров соответственно. То есть, нынешнее посещение Путиным Тегеран стало пятым визитом на высоком и высшем уровнях между странами. Но хотя российский президент готов встречать иностранных лидеров и лично приезжать только тогда, когда предстоит подписать какое-то важное, а еще лучше – прорывное соглашение, что в январе, что в июле – в отношениях Москвы и Тегерана все обходится без каких-то конкретных договоров. Российская пропаганда пытается продать как грандиозный успех подписание меморандума между «Газпромом» и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC), согласно которому, если коротко, Россия предоставит инвестиции в размере 10 миллиардов долларов на разработку месторождения Северный Парс и 15 миллиардов долларов на месторождение Южный Парс. Кроме того, согласно меморандуму, 6 нефтяных иранских месторождений также будет разрабатывать именно «Газпром».

Вопрос в том, когда будут выделены эти средства и о каких конкретно месторождениях идет речь? И это при том, что подобные планы не являются чем-то оригинальным. Им уже 13 лет, и они должны были начать реализовываться еще в 2009 году. Но тогда администрация Обамы начала вводить против Ирана «калечащие санкции» – и российские компании быстренько выскочили из этих проектов. Говорится также о сотрудничестве иранских и российских банков – но это история 2014-2015 годов, когда иранцы предлагали то же самое, но не встретили понимания в Москве. И так, какой нынешний российско-иранский проект не возьми, каждому из них по 7 лет, а то и по десятку. Возникает вполне логичный вопрос: если за 7-10 лет сложнейшие вопросы выхода иранских промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, а также инфраструктурные проекты и прокладка трубопроводов, в том числе в рамках транзитного коридора «Север – Юг» так и не были решены – то почему кто-то думает, что в нынешних, менее благоприятных условиях это произойдет в одночасье? Российская бюрократическая система никогда не работала с Ираном, не знает его специфики и вряд ли ее удастся быстро развернуть в нужном направлении. Даже прямые распоряжения Владимира Путина здесь не помогут – можно привести массу примеров, когда российская бюрократия изящно и совершенно безнаказанно саботировала его указы.

Такая же зияющая пустота на нынешних переговорах в Тегеране обнаружилась и в вопросе продажи России иранских беспилотников. Захваченные у американцев образцы иранцы удачно скопировали и поделились с российским командованием. И где российские реплики, не говоря уже о серийных оригинальных разработках, поступивших в войска? К тому же, иранский бизнес не знает и не доверяет России. «У нас есть тесные связи с европейцами, китайцами и японцами», - говорил мне известный иранский предприниматель в 2018 году. – «Случись – мы сумеем договориться и с американскими бизнесменами. Но как вести дела с русскими предпринимателями, если они не являются частью какой-то государственной корпорации – в нашем бизнес-сообществе не представляет себе никто». А тут еще и российский посол в Иране Левон «Лаваш» Джагарян подливает масла в огонь. На днях в интервью изданию реформистов Shargh он заявил, что Тегеран должен Москве сотни миллионов евро и не платит. К тому же – прошелся по иранским традиционным ценностям.