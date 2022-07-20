Белый дом разъяснил слова Байдена о его «заболевании раком»

Президент США Джо Байден в среду говорил о немеланомных опухолях кожи, которые ему ранее удалили, когда рассказывал про свое «заболевание раком». Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на своей странице в Twitter.

"Вот что имел в виду президент [Байден]", - написал он, указав на сообщение в сети микроблогов одного из редакторов газеты The Washington Post Гленна Кесслера. Журналист указал на опубликованный ранее медицинский отчет Байдена. Он напомнил, что еще до того, как демократ стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. В документе при этом не говорится, что у хозяина Белого дома обнаружены онкологические заболевания.

Выступая в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями климатического кризиса, Байден рассказал о том, "как болел раком" из-за ситуации с загрязнением окружающей среды в штате Делавэр, где он провел свое детство в середине прошлого века. Рядом с городом Клеймонт, где жил будущий президент, было много нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), и постоянно дул сильный ветер.