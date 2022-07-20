Десятки человек в Багдаде организовали акцию протеста в среду вечером, 20 июля, перед посольством Турции в Ираке на фоне сообщений о якобы атаке турецкой армией горного курорта Захо в провинции Дохук.

Массовая демонстрация привела к тому, что перед посольством были развернуты силы безопасности, так как некоторые демонстранты попытались штурмовать здание диппредставительства, сообщает Shafak.

По данным очевидцев, чтобы сдержать агрессию и натиск протестующих, со здания посольства был снят флаг, после чего демонстранты получили приказ отойти.

Напомним, ранее турецкие силовые структуры заявили, что нападение, в результате которого погибли 8 человек в курорте Захо, было совершено Рабочей партией Курдистана.

«Турция ведет борьбу с терроризмом в соответствии с нормами международного права, крайне чутко относится к защите гражданского населения, инфраструктуры, историко-культурных ценностей и природы. Нацеленные на невинных людей и считающиеся совершенными террористической организацией такие нападения пытаются поставить под сомнение справедливую и решительную позицию Турции в борьбе с терроризмом», - говорится в сообщении официальной Анкары.