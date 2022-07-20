Израиль требует от России объяснений из-за «Сохнута»

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви встретился с заместителем министра иностранных дел России и попросил разъяснений, с чем связано расследование, начатое Минюстом России против Еврейского агентства и его работы с еврейской общиной. Как сообщает израильское издание «Детали», российский замминистра дал понять, что это не политический шаг против Израиля. При этом израильские чиновники опасаются, что это признак недовольства политикой в отношении войны в Украине.

Как отмечает издание со ссылкой на троих израильских источников, причастных к этому вопросу, данное обращение было сделано на прошлой неделе. В Израиле опасаются, что расследование Минюста России приведет к объявлению Еврейского агентства иностранным агентом и, как следствие, к прекращению его деятельности в России в сфере еврейской репатриации в Израиль.

Ранее, как сообщал The Jerusalem Post со ссылкой на источники, российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. Издание сообщало, что «Сохнут» находится под следствием российских чиновников в течение последних трех лет, за это время тщательно изучалась информация и оборудование из их офисов. В письме, направленном еврейскому агентству, «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений.