Теймур Раджабов не сыграет за Азербайджан на Олимпиаде

Теймур Раджабов не сыграет за сборную Азербайджана на Всемирной шахматной Олимпиаде, которая пройдет в индийском Ченнае с 29 июля по 9 августа.

С чем связано неучастие Раджабова? Он снялся с последнего онлайн-турнира Чемпионского тура в связи с состоянием здоровья. Судя по всему, Теймур не успел восстановиться к Олимпиаде.

Таким образом, состав сборной Азербайджана выглядит так: Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов.

После того, как из состава выпал Раджабов, Азербайджан переместился со 2-го места на 6-е в рейтинге команд-участниц. Фаворитом является сборная США. Россия и Китай в Олимпиаде участия не примут.