Токаев: Центральная Азия должна быть амбициознее

Амбиции стран Центральной Азии (ЦА) не должны ограничиваться двумя сферами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

«Наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики», - сказал он.

Президент Казахстана считает, что странам центральноазиатского региона необходимо координировать свою деятельность в транспортно-логистической сфере. «Поэтому правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур», - отметил глава Казахстана.

В своем выступлении он обозначил пять направлений работы для углубления сотрудничества стран. Ими стали: укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии, устранение факторов нестабильности в регионе, формирование совместной прочной экономической базы, повышение транспортной связанности региона и борьба с климатическими вызовами.