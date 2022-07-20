Американский генерал признал: космические силы США помогают украинской армии

Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они оказывают помощь украинцам в ходе боевых действий. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности, пишет журнал Air Force Magazine.

Реймонд подчеркнул, что космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий, будь то с точки зрения точного наведения оружия с помощью GPS или спутникового наблюдения и разведки, о чем свидетельствует украинский конфликт: "Мое первое наблюдение заключается в том, что космическое пространство важно. Мы, конечно, видим это в нынешнем конфликте. Я бы также сказал, что использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине".

Издание пояснило, что коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, "расширила жизненно важную линию связи для украинских сил". "Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием", - поясняется в статье журнала.