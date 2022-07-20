Медведев выступил с очередным заявлением по Украине

Украина как государство «в результате всего происходящего» может исчезнуть с карты мира. Так считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«После переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность, - пишет он в своем Telegram-канале. - В результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира».

Медведев считает, что «украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России».