Лига конференций: «Нефтчи» играет вничью на Кипре, «Габала» - в Венгрии, «Зиря» крупно проиграла в Баку обновлено 22:17
В Ларнаке после первого тайма в матче «Нефтчи» - «Арис» счет 0:0.
В Венгрии ничья 1:1. Идет 54-я минута.
* * * 21:54
«Зиря» проиграла со счетом 0:3.
В Венгрии после первого тайма счет 1:1.
* * * 21:35
В матче «Фехервар» - «Габала» счет стал 1:1.
Кенан Кодро на 30-й минуте восстановил равновесие.
* * * 21:30
Матч «Арис» - «Нефтчи» начался.
Кипрские болельщики расположились на двух трибунах, заполнив их не полностью. Выход команд из подтрибунного помещения фанаты встретили салютом, сообщает корреспондент haqqin.az из Ларнаки.
* * * 21:18
"Габала" открывает счет в матче с «Фехерваром».
Рафаэль Уциг на 16-й минуте вывел нашу команду вперед. 1:0!
* * * 21:13
На 54-й минуте Йованович забил свой второй гол. 3:0.
Мяч был забит при полном попустительстве центра обороны «Зиря».
* * * 21:05
В Венгрии начался матч «Габала» - «Фехервар», а «Зиря» вышла на второй тайм игры с «Маккаби».
Бронзовый призер чемпионата Азербайджана проигрывает 0:2.
* * * 20:37
Стартовые составы «Ариса» и «Нефтчи».
«Арис»: Вана, Кажу, Морган Браун, Матия Шполярич, Делмиро Эвора Насименту, Артур Янник Гомис, Стив Яго, Михлали Самсон Майамбела, Мартин Слогар, Франц Брорссон, Джулиус Шоке.
«Нефтчи»: Иван Бркич, Мамаду Мбодж, Соломон Кверквелия, Кеннет Сайеф, Воислав Станкович, Эмин Махмудов, Годсвей Доньо, Эдди Исрафилов, Азер Салахлы, Атаа Джабер, Юсуф Лаваль.
* * * 20:25
«Зиря» пропустила быстрый второй гол.
На 22-й минуте Йованович получил пас в центре штрафной и спокойно поразил ворота команды Рашада Садыхова. 0:2.
* * * 20:20
Счет в матче «Зиря» - «Маккаби» открыт.
На 18-й минуте Каниховски продвинулся и, не входя в штрафную площадь, пробил в левый от вратаря угол.
1:0 – выигрывает «Маккаби».
* * * 20:14
Стартовые составы «Фехервара» и «Габалы».
«Фехервар»: Даниэль Ковач, Никола Серафимов, Адриан Рус, Артем Шабанов, Лоик Него, Марсель Хайстер, Аттила Фиоло, Рубен Пинту, Паль Дардаи, Иван Петряк, Кенан Кодро.
«Габала»: Салахат Агаев, Мурад Мусаев, Руан Ренато, Мегсед Исаев, Илькин Гыртымов, Ферас Абу Акал, Исник Алими, Асиф Мамедов, Ровлан Мурадов, Рафаэkm Уциг, Фелипе Сантос.
* * * 20:00
Матч «Зиря» - «Маккаби» начался.
* * * 19:54
Стартовые составы «Зиря» и «Маккаби».
«Зиря»: Мехти Дженнетов, Димитриос Чантакиас, Неманья Анджелкович, Гисмят Алыев, Сертан Ташкын, Джошгун Диниев, Илькин Мурадов, Гаджиага Гаджилы, Рагим Садыхов, Хамиду Кейта, Рустам Ахмедзаде.
«Маккаби»: Даниэль Перец, Шеран Йейни, Энрик Саборит, Андре Жералдеш, Офир Давидзаде, Йорис ван Оверим, Эяль Голаса, Гавриэль Каниховски, Брендли Кувас, Гуйягон Парфе, Джордже Йованович.
* * * 12:22
Сегодня азербайджанских любителей футбола ждет интересный вечер: сразу три наших клуба начинают выступление в Лиге конференций.
В рамках 2-го квалификационного раунда «Зиря» примет тель-авивский «Маккаби», «Габала» сыграет на выезде с венгерским «Фехерваром», а «Нефтчи» в гостях померится силами с кипрским «Арисом».
Матч «Зиря» - «Маккаби» пройдет на «Далга Арене» и начнется в 20:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робом Хеннесси. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Гомель» (Беларусь) – «Арис» (Греция).
В 21:00 по бакинскому времени в венгерском Секешфехерваре местный «Фехервар» на стадионе «МОЛ Арена Шошто» примет «Габалу». Игру обслужит бригада арбитров из Швеции, руководимая Каспером Съебергом. Победитель поборется в 3-м раунде с лучшим в дуэли румынского «Петрокуба» и албанской «Лячи».
Ну а в 21:30 в кипрской Ларнаке на стадионе «АЕК Арена» стартует матч «Арис» - «Нефтчи». Главный арбитр матча – хорват Иван Бебек. «Нефтчи», если пройдет «Арис», сыграет с победителем пары «Рапид» (Австрия) – «Лехия» (Польша).
Ответные матчи во всех трех парах с участием азербайджанских клубов состоятся 28 июля.