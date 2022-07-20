В Ларнаке после первого тайма в матче «Нефтчи» - «Арис» счет 0:0.

Кипрские болельщики расположились на двух трибунах, заполнив их не полностью. Выход команд из подтрибунного помещения фанаты встретили салютом, сообщает корреспондент haqqin.az из Ларнаки.

На 18-й минуте Каниховски продвинулся и, не входя в штрафную площадь, пробил в левый от вратаря угол.

На 22-й минуте Йованович получил пас в центре штрафной и спокойно поразил ворота команды Рашада Садыхова. 0:2.

В Венгрии начался матч «Габала» - «Фехервар», а «Зиря» вышла на второй тайм игры с «Маккаби».

В рамках 2-го квалификационного раунда «Зиря» примет тель-авивский «Маккаби», «Габала» сыграет на выезде с венгерским «Фехерваром», а «Нефтчи» в гостях померится силами с кипрским «Арисом».

Сегодня азербайджанских любителей футбола ждет интересный вечер: сразу три наших клуба начинают выступление в Лиге конференций.

Матч «Зиря» - «Маккаби» пройдет на «Далга Арене» и начнется в 20:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Ирландии во главе с Робом Хеннесси. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Гомель» (Беларусь) – «Арис» (Греция).

В 21:00 по бакинскому времени в венгерском Секешфехерваре местный «Фехервар» на стадионе «МОЛ Арена Шошто» примет «Габалу». Игру обслужит бригада арбитров из Швеции, руководимая Каспером Съебергом. Победитель поборется в 3-м раунде с лучшим в дуэли румынского «Петрокуба» и албанской «Лячи».

Ну а в 21:30 в кипрской Ларнаке на стадионе «АЕК Арена» стартует матч «Арис» - «Нефтчи». Главный арбитр матча – хорват Иван Бебек. «Нефтчи», если пройдет «Арис», сыграет с победителем пары «Рапид» (Австрия) – «Лехия» (Польша).

Ответные матчи во всех трех парах с участием азербайджанских клубов состоятся 28 июля.