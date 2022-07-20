В Баку домработница украла 24 тысячи манатов

В Баку домработница украла из квартиры, где она работала, 24 тыс. манатов. Об этом cообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

13 июля в 9-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже 10 тыс. манатов и 8 тыс. евро (24 тыс. манатов) из сейфа в одной из квартир на территории района.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержана подозреваемая в совершении кражи жительница Баку Р.Джаббарова, работавшая домработницей в этой квартире.

Проводится расследование.