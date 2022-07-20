Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден планирует поговорить с главой КНР «в течение следующих 10 дней», сообщает Bloomberg.

Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции, не уточнив причины звонка. Эксперты считают, что глава Белого дома хочет обсудить вопрос снятия некоторых тарифов на китайский импорт и шансы с помощью этого остановить инфляцию в Соединенных Штатах.

МИД Китая пока не дал комментариев по этому поводу. Сейчас между Пекином и Вашингтоном усиливается напряженность на фоне поддержки Тайваня Соединенными Штатами.

Во время пресс-конференции журналисты попытались узнать, считает ли Джо Байден, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси должна посетить Тайвань этим летом, на что он сказал: «Военные считают, что это не очень хорошая идея сейчас, но я не знаю, каков ее статус».