В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 30-летним жителем Агдамского района Самиром Садыговым, обвиняемым в убийстве.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло 23 февраля этого года на территории под названием «Хашахуна баглары» в поселка Гала Хазарского района Баку. Согласно обвинительному акту, Самир Садыгов за 22 дня до убийства познакомился с Севиндж Джафаровой, которая вместе с ним работала на ферме. За это короткое время между ними установились хорошие отношения. В день инцидента Самир попросил Севиндж постирать его одежду. Однако женщина в резкой форме отказалась, сказав, что она для него не прислуга, назвав попутно Садыгова «сукиным сыном».

Разъяренный мужчина начал бить Джафарову ножом. Женщина, получившая тяжкие телесные повреждения, скончалась на месте. Тело матери обнаружил вернувшийся из школы сын Севиндж.

Обвиняемый Самир Садыгов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он утверждал, что между ним и овдовевшей Севиндж сложились теплые отношения, они до дня убийства ни разу не ссорились и планировали пожениться. Садыгов, ударивший Джафарову ножом 59 раз, сбежал с фермы, опасаясь ареста. Взяв такси, он поехал в Барду - в дом своего дяди. Через несколько дней мужчину задержали сотрудники полиции. Решением суда Самир Садыгов приговорен к 18 годам колонии строгого режима.