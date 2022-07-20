Турецкая армия ответила ПКК в Сирии

Турецкая армия нейтрализовала 11 террористов ПКК на севере Сирии, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Согласно данным, боевики ПКК готовили атаки на зоны операций «Щит Евфрата» и «Источник мира».