Армия Украины нанесла авиаудары по позициям россиян

Вооруженные силы Украины на юге страны нанесли ряд авиаударов по позициям россиян рано утром 21 июля. Об этом сообщила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Этой ночью, ближе к рассвету отработано несколько авиационных ударов, их результаты в настоящее время доразведываются, но они также были достаточно убедительными как для наших граждан в силе наших войск, так и для врага - что ему надо делать с тем, что у него остается», - рассказала она.

Гуменюк отметила, что в ответ на удары Воздушных сил ВС Украины россияне снова начали дистанционно обстреливать населенные пункты.