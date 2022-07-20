На улицах Китая появились танки видео
Накануне в китайской провинции Хэнань администрация города Чжэнчжоу вывела танки на улицы для подавления протеста, сообщила телекомпания NDTV.
Напряженная ситуация в провинции сохраняется последние несколько месяцев. Все началось 18 апреля, когда клиенты четырех сельских банков провинции Хэнань и одного банка провинции Аньхой потеряли доступ ко всем своим накоплениям из-за «обновления системы». По официальной информации, люди потеряли 40 миллиардов юаней ($6 миллиардов). Аналитики считают, что этот скандал сильно подорвет доверие граждан Китая к банковской системе.
Последние недели держатели вкладов пытаются вернуть свои деньги и обратить внимание на ситуацию с помощью протестов.
Стараясь подавить протест в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань, местные власти 20 июля вывели танки на улицы. Как сообщили местные СМИ, военная техника была задействована для защиты отделения банка и разгона протестующих.
На видео с места событий видно, как длинная очередь из танков не дает местным жителям добраться до отделения банка. Когда камера перемещается, становится понятно, что очередь танков охватывает весь квартал. Местные жители выглядят взволнованными, но вынуждены прекратить протест из-за присутствия бронетехники.
На фоне растущей напряженности расследование банковского скандала продолжается. Власти сообщили, что работают над разблокировкой счетов вкладчиков. Если же счета не будут разблокированы, то пострадавшие получат компенсацию.