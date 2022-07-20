Накануне в китайской провинции Хэнань администрация города Чжэнчжоу вывела танки на улицы для подавления протеста, сообщила телекомпания NDTV.

Напряженная ситуация в провинции сохраняется последние несколько месяцев. Все началось 18 апреля, когда клиенты четырех сельских банков провинции Хэнань и одного банка провинции Аньхой потеряли доступ ко всем своим накоплениям из-за «обновления системы». По официальной информации, люди потеряли 40 миллиардов юаней ($6 миллиардов). Аналитики считают, что этот скандал сильно подорвет доверие граждан Китая к банковской системе.

Последние недели держатели вкладов пытаются вернуть свои деньги и обратить внимание на ситуацию с помощью протестов.