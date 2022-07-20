Тамилла Алиева, автор haqqin.az 16:14

Наверняка многих из нас родители водили в музеи, чаще всего, в краеведческие, исторические или изобразительных искусств. Но, будучи детьми, большинству посещение музеев казалось, скорее, наказанием за плохую оценку в школе, нежели шансом получить удовольствие. Министр культуры задался вопросом: как создать музей, в котором научат? Вы думаете, такое отношение могло сложиться только в ХХ веке, когда еще не придумали голограммы, гаджеты и технологию 5D? А ничего подобного! И сегодня, в двадцатые годы XXI века, в нашей стране вряд ли можно отыскать место более скучное и невыразительное, чем музеи. Особенно, если речь идет о музеях краеведческих.

Зачастую это старое или сравнительно недавно отремонтированное здание, вся экспозиция которого представляет более или менее старинные предметы домашнего обихода, собранные у населения. О том, что концепция музеев в Азербайджане безнадежно устарела и требует основательной переработки говорил в интервью haqqin.az министр культуры Анар Керимов, по словам которого музей — это место, где посетитель должен чему-то обязательно научиться. Главное, это правильно преподнести информацию, что в итоге привлечет людей и сделает музеи самоокупаемыми. Вот почему музеи, по словам министра культуры, должны создаваться с учетом современных стандартов и с обязательным внедрением систем виртуальной реальности. Увы, в Азербайджане таких музеев раз-два и обчелся. И одним из них является первый в мире музей-танкер «Сураханы», который соответствует всем мировым стандартам и постоянно привлекает тысячи посетителей.

Горький-Сталин-Гамбург-Сураханы… и все это цепь случайностей Танкер «Сураханы», принадлежащий ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO), сыграл важную роль в истории азербайджанских нефтеперевозок по Каспийскому морю. Это нефтеналивное судно длиной 123,5 метра и грузоподъемностью 4.696 тонн относится к типу судов «Инженер А. Пустошкин», спущенных на воду еще в 1957 году. Изначально «Сураханы» функционировал как танкер, однако исчерпав свой век, его переоборудовали в нефтеочистительную станцию. Со временем судно пришло в полную непригодность, и оно было списано с баланса ASCO. «Сураханы» находилось в полуразрушенном и полузатопленном виде, пока в 2017 году не было принято решение превратить его в музей. Одной из основных целей создания музея была пропаганда профессии моряка. В прошлогодней беседе с корреспондентами haqqin.az Рауф Велиев, глава ASCO, раскрыл очень интересные детали, связанные с историей открытия этого музея. Все началось с того, что в 2018 году Азербайджанское Каспийское морское пароходство, являющееся одной из старейших в мире действующих компаний, отмечало свое 160-летие. По этому поводу было запланировано много мероприятий, а руководство компании решило увековечить дату создания Музея морского дела, который стал бы подарком Баку от ASCO. Изначально выбор пал на построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький», в одной из кают которого находился личный кабинет Иосифа Сталина (в российских СМИ это судно называют «Яхтой Сталина» - авт.) Руководство ASCO решило выкупить этот теплоход, чтоб переоборудовать его для морских прогулок по Каспию. Но когда российские СМИ опубликовали информацию о готовящейся продаже теплохода в Азербайджан, началась настоящая истерия. Собственник теплохода был вызван «на ковер» в Москву, где ему дали понять, что судно, носящее имя Максима Горького, не может покинуть пределы России. После этого было принято решение превратить в музей самый старый корабль каспийского пароходства «Сураханы». Руководство ASCO объездило несколько крупных мировых портов, где уже функционировали корабли-музеи, и в итоге остановил свой выбор на Гамбурге. После чего было решено использовать в качестве будущего музея танкер «Сураханы» - самый старый из действующих кораблей азербайджанской флотилии, который доживал свой век в качестве нефтеочистительной станции. Существенным плюсом танкера «Сураханы» являлось то, что судно было трехостровным – включая корму, нос и капитанский мостик.

Для превращения танкера в музей усилиями двух тысяч специалистов и рабочих судно было капитально отремонтировано и реконструировано. Для этой цели были задействованы кадровые и технические ресурсы Судоремонтного завода ASCO «Биби-Эйбат» и ООО «Хазар». В создании музея также был использован опыт таких стран, как Великобритания, Нидерланды и Турция, обладающих древними традициями судоходства. Для того, чтобы судно-музей отвечало международным стандартам было построено сотрудничество с более чем 100 влиятельными зарубежными и местными компаниями. Концепцию и дизайн проекта представила британская компания «Freeman XP». Реализовавшая множество успешных проектов, эта компания обладает 90-летним опытом в этой области. Разработкой проекта занималась голландская компания Hypsos, которая отличается своим профессионализмом в оформлении всемирно известных музеев, научных центров и павильонов различной тематики. Кропотливая работа по превращению старого, проржавевшего судна в современный музей заняла несколько лет. Свои двери для посетителей музей открыл в мае 2021 года. И, несмотря на пандемию коронавируса, количество желающих подняться на палубу музея, превзошло все ожидания. За год музей посетили более 60.000 человек, благодаря чему «Сураханы» можно по праву назвать одним из самых, если не самым посещаемым музеем в Азербайджане

Существенно важно, что этот своеобразный музей вызывает неподдельный интерес не только у взрослых, но и, в первую очередь, у детей и подростков. Секрет популярности «Сураханов» заключается в его экспозициях и интерактивной подаче информации. Ну, кто из нас в детстве, начитавшись приключенческих романов, не мечтал стать отважным капитаном корабля и отправится в дальнее плавание на поиски новых земель? Конечно, все это осталось мечтами, но посещение музея «Сураханы» позволяет пусть ненадолго, но с головой окунуться в мир детских грез. «Квадрант Дэвиса» из средневековой Голландии В залах музея используется самое современное технологическое оборудование, которое позволяет применять различные инновационные решения. Посетители музея могут поближе познакомиться с историей Каспийского моря и добычи нефти на Апшеронском полуострове, с эволюцией судоходства, с первыми в мире кораблями-гигантами, со средствами навигации и оборудованием, используемым при эксплуатации судов. В музее-танкере «Сураханы» можно встретить по-настоящему редкие и даже уникальные экспонаты мирового уровня. Чего, к примеру, стоит один только «Квадрант Дэвиса», изготовленный в 1740 в Голландии. Этот навигационный прибор, предназначенный для определения высоты небесных светил над морем, является одним из двух квадрантов, дошедших до наших дней - второй находится в Национальном морском музее Великобритании в Гринвиче. Впрочем, обо всем по порядку. Экскурсия по судну-музею начинается с посещения зала под названием «Приветствие», где вас встречают капитан и его главный помощник. Они расскажут о членах экипажа корабля и их обязанностях. В этом же зале представлены экспонаты, позволяющие ближе познакомиться с техникой безопасности и спасательным оборудованием, которые обычно устанавливаются на кораблях.

На нижнем ярусе расположен зал «Поднять якорь». Здесь представлена информация о роли корабельных якорных устройств и цепей, а также о главных принципах швартовки. На расположенном здесь специальном игровом манипуляторе можно попробовать себя в роли капитана и самостоятельно пришвартовать корабль. Здесь же можно узнать, буквально, все о морских узлах и даже попытаться научиться их вязать. Далее посетитель попадает в зал «Дух Каспия», в котором, отражена насыщенная событиями история Каспийского моря. В то же время, в зале представлено множество артефактов, относящихся к различным периодам истории. А первый в Азербайджане дисплей с обзором 360 градусов дает посетителям возможность стать непосредственными участниками всего, что происходит на экране. При выходе из видеозала можно прикоснуться к уникальным экспонатам, относящимся к судоходству конца XIX - начала XX веков. Один из самых интересных залов музея – это экспозиция «Суда и судоходство». Здесь выставлена не только точная пятиметровая модель танкера «Сураханы», но и модели других азербайджанских судов, а также легендарных кораблей, бороздивших в разное время мировой океан. Экскурсоводы уверяют, что посетители музея тратят по полдня, чтоб рассмотреть каждый корабль. Одна азбука Морзе Набравшись знаний о типах кораблей, переходишь в зал «Навигация и коммуникации». Здесь можно ознакомиться с моделями трех самых известных в мире маяков, а также послать друг другу сообщение, используя азбуку Морзе. В зале выставлены различные технические устройства, начиная от компасов и астролябий до современных передатчиков и радаров.

Следующий зал – это «Машинное отделение». Здесь можно увидеть «сердце» корабля – главный двигатель, а также вспомогательные двигатели, насосы, одним словом, устройства, приводящие корабль в движение. Надев очки виртуальной реальности, посетители могут совершить путешествие в середину прошлого века и увидеть, как работали в машинном отделении члены экипажа танкера. Каждый квадратный метр музея – это живая история. Кроме перечисленных залов на танкере есть и десятки других, перечисление которых могло бы занять объем целой книги. Но посетители должны обязательно ознакомиться с уникальной коллекцией моллюсков, кораллов и других образцов флоры и фауны со всего мирового океана. Еще одной особенностью музея, за которую его полюбили дети и взрослые, является множество разнообразных интерактивных игр. А установленный в музее 360-градусный монитор транслирует не только увлекательные клипы об истории мореходства, но и патриотические ролики, а также документальную хронику времен 44-дневной Отечественной войны. Уникальная технология монитора позволяет посетителям не просто смотреть фильмы, а быть их участниками. В общей сложности в музее установлено свыше 70 мониторов. Одним словом, музей-танкер «Сураханы» не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Именно этим объясняется огромное количество положительных отзывов в социальных сетях. Без посещения музея-танкера редко обходится экскурсии для иностранных блогеров.

Так, недавно, в преддверии визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан, на узбекских телеканалах транслировались познавательные репортажи об Азербайджане и Баку, где в качестве одной из достопримечательностей указывался первый в мире музей-танкер. …И уникальный ресторан на борту «Сураханы» по праву заслуживает того, чтобы называться живым музеем. Помимо постоянной экспозиции здесь регулярно проводятся временные выставки, организуются различные интересные программы. Все это в конечном счете подогревает интерес посетителей к экспозициям музея. Как уже отмечалось, за год его посетили свыше 60.000 человек, в том числе, три тысяч иностранных гостей. В числе экскурсантов были также полторы тысячи участников войны и членом семей шехидов, для которых посещение музея бесплатно. А не так давно «Сураханы» преодолел новую планку - 25 июня в Азербайджане, как и во всем мире, отмечался «День моряка». По этому поводу в музее-танкере был объявлен «День открытых дверей», когда его посетили 5000 человек, что является абсолютным рекордом.