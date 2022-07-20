Азербайджан и Италия обсудили военно-гражданское сотрудничество
В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии, сообщает Минобороны Азербайджана.
На встрече гостям была предоставлена подробная информация о работе, проводимой в азербайджанской армии в направлении военно-гражданского сотрудничества.
Также была отмечена эффективность встреч, состоявшихся в соответствии с планом военного сотрудничества, подписанным между двумя странами.
Итальянская сторона выразила заинтересованность в обсуждении перспектив дальнейшего развития и изучения существующих передовых практик.
В заключение было сделано фото на память, говорится в сообщении Минобороны.