Согласно соответствующим поручениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, ОАО «Азеришыг» продолжает широкомасштабные работы по строительству инфраструктуры электроснабжения в освобожденном от оккупации Лачинском районе.

По сообщению пресс-службы ОАО «Азеришыг», в направлении села Гюлябирд-Минкенд проложена 35 кВ линия с использованием подстанции «Гюлябирд» в качестве источника. Для проведения линии использовались изолированные кабели, произведенные на основе современных технологий.

Восстановлена существующая наземная линия от Гюлябирд до Лачинского коридора. Все воинские части и объекты особого государственного значения обеспечены электричеством. В частности, с территории Лачинского коридора в направлении села Минкенд построена наземная 35 кВ линия протяженностью 29 км. Завершено строительство 35 кВ линии «Бозлу-Пирджахан» протяженностью 17 км. В настоящее время в пределах Лачинского коридора ведется прокладка кабельной линии напряжением 35 кВ протяженностью 10 км. В результате проведенных работ стало возможным снабжение электроэнергией любой части Лачинского района.

Планом предусмотрено строительство 35 кВ ЛЭП по пяти направлениям. Также планируется создать кольцевую схему электроснабжения, соединяющую электросети Лачинского и Кельбаджарского районов.