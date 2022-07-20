Минюст России потребовал ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Министерство юстиции Москвы обратилось в суд с требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», сообщили российские СМИ.
Предварительная беседа по иску назначена в Басманном суде Москвы на 28 июля.
В начале июля газета The Jerusalem Post сообщала, что российские власти потребовали от Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») прекратить деятельность на территории страны.
Еврейское агентство для Израиля - международная организация, основной задачей которой является помощь в репатриации в Израиль. Также она занимается вопросами, связанными с глобальным еврейским сообществом.