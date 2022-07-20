У Байдена есть план, как обезопасить Америку

Увеличение финансирования полиции позволит нанять и обучить дополнительно около 100 тысяч новых полицейских, а также обеспечит «более эффективное раскрытие преступлений».

«Президент считает, что мы можем и должны делать больше для снижения уровня преступности и спасения жизней. Сегодня президент Байден, основываясь на достигнутых успехах, представляет план «Более безопасная Америка», - говорится в заявлении. Инициатива включает в себя увеличение финансирования полиции, инвестиции, меры по предупреждению преступлений и дополнительный контроль над оружием.

Под пунктом «инвестиции в предотвращение преступности и меры вмешательства под руководством сообщества» подразумевается направление средств в услуги, которые устраняют причины преступности и снижают нагрузку на полицию. Тем самым правоохранители смогут сосредоточиться на насильственных преступлениях. Дополнительно будут финансироваться услуги по охране психического здоровья и расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, а также услуги социальных служб.

В рамках реализации плана Администрация президента намерена предпринять «разумные шаги» в отношении контроля над оружием, чтобы оно не попадало «в опасные руки». Байден предложил увеличить на 13% финансирование Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ для найма новых сотрудников. Помимо этого, президент намерен продолжить обращаться к Конгрессу с целью принять дополнительные меры по контролю над оружием.

Администрация Байдена планирует заложить в бюджет на 2023 финансовый год 37 млрд долларов для реализации предложенного плана.