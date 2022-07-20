Евросоюз смягчил антироссийские санкции: для оплаты российской нефти

Седьмой пакет санкций Евросоюза (ЕС) ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список организации, однако также существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

"Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения. ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС также снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, "чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО". Вместе с тем Евросоюз расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.