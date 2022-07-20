Джейхун Наджафов, собкор 16:12

Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в кыргызском городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В сообщении пресс-службы президента Кыргызстана сказано, что участники саммита обменялись мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста и вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств региона.

Как сказал haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев, в данный момент в Центральной Азии складывается новая геополитическая ситуация, требующая от стран региона глубоко продуманной, консолидированной политики. По словам политолога, одновременно значительные изменения происходят и на Южном Кавказе, где впервые за тридцать лет наметились контуры интеграционных процессов и началось налаживание отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. «Характерным признаком новой реальности в интеграционных процессах, происходящих в Центральной Азии, стало снижение фактора российского присутствия, - считает Марс Сариев. - Обратите внимание, консультативная встреча лидеров региона в Чолпон-Ате прошла без участия России, которая обычно выступает главным модератором региональных объединений. И это создает принципиально новую обстановку на саммите. Россия занята войной в Украине и зажата западными санкциями. А если принять в расчет остроту последних событий в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане, то лидеры центральноазиатских государств, похоже, созрели для обсуждения перспектив регионального объединения».

Кыргызский политолог считает, что на лидеров ЦА отрезвляюще подействовали события в трех этих республиках, за которыми прослеживается направляющая «режиссура» ряда глобальных игроков, заинтересованных в дестабилизации Центральной Азии. «Кроме того, руководители государств ЦА понимают, что интеграционные процессы могут способствовать снижению градуса внутренних противоречий, таких, к примеру, как территориальный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, - сказал Сариев. – В политическом плане это может сделать регион более стабильным и, что немаловажно, создать условия, при которых пять центральноазиатских государств смогут избежать экономических санкций коллективного Запада». В свою очередь, профессор Хасан Октай, известный турецкий политолог и руководитель Центра стратегических исследований Кавказа, считает, что для тюркских государств Центральной Азии крайне важен исход продолжающейся войны в Украине. «За последние два года Владимир Путин неоднократно пытался сформулировать на долгосрочную перспективу государственную идеологию России, - говорит турецкий профессор. – Ее суть - в возвращении контроля над всей территорией бывшего Советского Союза. Не случайно министр обороны России Шойгу прямо заявил во время последнего выступления, что СССР будет восстановлен. Если Путин выйдет победителем в войне с Украиной, он сделает все возможное, чтобы эта цель была достигнута. Но если российская армия вернется домой побежденной, то тюркоязычные государства Центральной Азии получат, наконец, реальную независимость».