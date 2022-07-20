Центральная Азия впервые без России что произошло в Чолпон-Ате?
Консультативная встреча глав государств Центральной Азии пройдет в кыргызском городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В сообщении пресс-службы президента Кыргызстана сказано, что участники саммита обменялись мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста и вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств региона.
Как сказал haqqin.az кыргызский политолог Марс Сариев, в данный момент в Центральной Азии складывается новая геополитическая ситуация, требующая от стран региона глубоко продуманной, консолидированной политики.
По словам политолога, одновременно значительные изменения происходят и на Южном Кавказе, где впервые за тридцать лет наметились контуры интеграционных процессов и началось налаживание отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.
«Характерным признаком новой реальности в интеграционных процессах, происходящих в Центральной Азии, стало снижение фактора российского присутствия, - считает Марс Сариев. - Обратите внимание, консультативная встреча лидеров региона в Чолпон-Ате прошла без участия России, которая обычно выступает главным модератором региональных объединений. И это создает принципиально новую обстановку на саммите. Россия занята войной в Украине и зажата западными санкциями. А если принять в расчет остроту последних событий в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане, то лидеры центральноазиатских государств, похоже, созрели для обсуждения перспектив регионального объединения».
Кыргызский политолог считает, что на лидеров ЦА отрезвляюще подействовали события в трех этих республиках, за которыми прослеживается направляющая «режиссура» ряда глобальных игроков, заинтересованных в дестабилизации Центральной Азии.
«Кроме того, руководители государств ЦА понимают, что интеграционные процессы могут способствовать снижению градуса внутренних противоречий, таких, к примеру, как территориальный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, - сказал Сариев. – В политическом плане это может сделать регион более стабильным и, что немаловажно, создать условия, при которых пять центральноазиатских государств смогут избежать экономических санкций коллективного Запада».
В свою очередь, профессор Хасан Октай, известный турецкий политолог и руководитель Центра стратегических исследований Кавказа, считает, что для тюркских государств Центральной Азии крайне важен исход продолжающейся войны в Украине.
«За последние два года Владимир Путин неоднократно пытался сформулировать на долгосрочную перспективу государственную идеологию России, - говорит турецкий профессор. – Ее суть - в возвращении контроля над всей территорией бывшего Советского Союза. Не случайно министр обороны России Шойгу прямо заявил во время последнего выступления, что СССР будет восстановлен. Если Путин выйдет победителем в войне с Украиной, он сделает все возможное, чтобы эта цель была достигнута. Но если российская армия вернется домой побежденной, то тюркоязычные государства Центральной Азии получат, наконец, реальную независимость».
По мнению Хасана Октая, отсутствие России на саммите в Кыргызстане следует воспринимать как подготовку лидеров Центральной Азии к постпутинской эпохе, которая откроет странам этого региона новые политические и экономические интеграционные возможности.
«Речь идет о периоде, когда мы станем свидетелями системных изменений в России, Иране и Китае и воочию столкнемся с новой моделью турецкого мира, - считает Октай. – И Турция должна войти в этот период более подготовленной, чем это было в 1991 году, накануне распада СССР. Если в новой геополитической ситуации Анкара не сможет сделать то, чего ждут от нее страны Центральной Азии, то это, не исключено, приведет к кризису весь 110-миллионый тюркский мир».
Хасан Октай отметил, что в данный момент Китай со своим капиталом и людскими ресурсами последовательно просачивается в страны Центральной Азии. Ощутимее всего этот процесс бьет по России, чья территория от Урала до Японского моря находится перед серьезной угрозой китайской экспансии.
«Однако в скором времени мы будем очевидцами ожесточенной борьбы за тюркское пространство, - считает профессор Октай. - Вот почему Турции сегодня необходимо поддерживать строгий баланс в отношениях с Америкой, Россией и Китаем. Что очень непросто, если учесть, что в отношениях между тремя этими странами существуют серьезные проблемы».