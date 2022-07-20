Ханлар Велиев: «Поиски пропавших военнослужащих продолжаются»

«Совместно с соответствующими структурами была продолжена работа по установлению личности лиц, погибших как в первой, так и во второй карабахских войнах, а также принятию необходимых мер для этого». Об этом заявил военный прокурор Ханлар Велиев на заседании коллегии военной прокуратуры по итогам первого полугодия 2022 года.

Он отметил, что в результате проведения сотрудниками органов военной прокуратуры совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности оперативно-следственных мероприятий, неотложных следственных действий, проведения многочисленных экспертиз, а также регулярной работы в этом направлении поисковыми группами, до сих пор удалось установить личности 2908 человек, погибших в 44-дневной войне, а также установлены личности пропавших военнослужащих и обеспечена передача их тел семьям.

По словам Ханлара Велиева, продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью установления местонахождения 6 пропавших без вести военнослужащих.

Было отмечено, что в Военной прокуратуре Азербайджана продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами войны, терроризма, умышленного убийства и других преступлений против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского народа.