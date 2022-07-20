США нашли на изъятой яхте Керимова яйцо Фаберже

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что на борту суперяхты российского бизнесмена, изъятой властями США на Фиджи, нашли яйцо Фаберже. Об этом она рассказала, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, сообщает The Guardian.

«Давайте перейдем к самому интересному — яхтам, — сказала Лиза Монако, говоря о находках, сделанных ее командой. — Мы находим действительно интересные вещи… на одной из этих [яхт] мы нашли яйцо Фаберже, или предполагаемое яйцо Фаберже, так что становится все интереснее и интереснее».

Монако не уточнила, что это за яхта и кому она принадлежит, но отметила, что сейчас лодка находится в заливе Сан-Диего после того, как в июне отплыла с Фиджи. В конце июня американские власти доставили из Фиджи в Сан-Диего яхту «Амадея». ФБР США считает, что лодка стоимостью 325 миллионов долларов связана с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым, который находится под санкциями. При этом по документам лодкой владеет бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов.