Открытое письмо Теймура Раджабова: «Мое здоровье окончательно подорвано…»

Гроссмейстер Теймур Раджабов выступил с открытым письмом, в котором объяснил, почему он не выступит за сборную Азербайджана на предстоящей шахматной Олимпиаде в Индии. Сегодня в ряде СМИ информация о неучастии Раджабова в турнире была преподнесена как его нежелание играть за национальную команду.

«Хотел бы объяснить ситуацию, связанную с моим вынужденным, форс-мажорным неучастием в Олимпиаде по состоянию здоровья, - написал шахматист. - В течение продолжительного времени я нахожусь на медикаментозном лечении, испытывая сильные физические боли. Претендентский турнир, являющийся главным турниром в жизни и карьере любого профессионального шахматиста, ожидаемо явился для меня тяжелейшим испытанием, окончательно подорвав мое физическое и психологическое здоровье. Также по возвращении с турнира я заболел ковидом в форме, которая привела к осложнениям с высокой температурой, сильным кашлем и постковидным синдромом. В нынешнем состоянии своего здоровья я не могу принести пользу сборной команде страны. Я занимаюсь исключительно восстановлением, буду делать все, чтобы вернуться в профессиональные шахматы и принести пользу сборной своей страны в будущем. Врачами запрещены любые психоэмоциональные нагрузки в течение нескольких месяцев, рекомендовано амбулаторное лечение.

Желаю всем моим товарищам по сборной команде Азербайджана удачи и успеха на предстоящей Олимпиаде. Я буду следить, болеть и переживать за них! Очень надеюсь, что смогу снова выступать в соревнованиях на высшем уровне в составе сборной Азербайджана».

Гроссмейстер подчеркнул, что никогда не откажется выступать за «родной Азербайджан». Он также перечислил в письме свои регалии.

«Всю свою сознательную жизнь я посвятил шахматам и выступлениям за свою страну, за свой родной Азербайджан, как в личных, так и в командных соревнованиях. Выступления за сборную я начал с 2001 года, когда мне было 14 лет. И до сегодняшнего дня, несмотря на множество физических, психологических и иных проблем, выступал за свою страну и свой народ. Я стал трехкратным чемпионом Европы в составе сборной Азербайджана. 30 с лишним лет я играю в шахматы, защищая интересы моей страны на международной арене за шахматной доской и вне ее, отстаивая интересы нашего народа и стараясь всеми силами возвысить флаг Азербайджана!».