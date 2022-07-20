В Украине ответили Хаменеи

С начала широкомасштабной войны, начатой Россией, Иран публично декларировал позицию нейтралитета и выступал за прекращение огня и политико-дипломатическое урегулирование. Об этом, как пишут украинские СМИ, говорится в обращении представителя МИД Украины Олега Николенко.

Он отметил, что в этом контексте украинская сторона озабочена изменением риторики со стороны иранского руководства.

«Любые обвинения в якобы подготовке нападения на РФ безосновательны и манипулятивны. Мы призываем иранскую сторону воздержаться от заявлений или шагов, которые будут подпитывать войну в Украине», - подчеркнул официальный представитель МИД.

Отметим, верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече, проведенной с Владимиром Путиным в Тегеране, заявил, что если бы НАТО не остановили в Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма.