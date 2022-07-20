Лукашенко назвал главное условие для прекращения войны в Украине

Войну в Украине можно закончить хоть сейчас, но есть главное условие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Agence France-Presse.

"Это все зависит от Украины. Сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить на более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. В первую очередь Украина должна сесть за стол переговоров. И согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация и прочее - это философия. Главное - безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого", - считает Лукашенко.