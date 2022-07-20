Офис Зеленского пообещал России «много сюрпризов»

Украина приближается к моменту, когда сможет переломить ход войны против России. Об этом 21 июля в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сейчас с Владимиром Зеленским мы ежедневно говорим о HIMARS, гаубицах M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях. Его интересует эффективность оружия, чтобы делать максимум для увеличения поставок. У нас постоянная коммуникация с нашим военным командованием, и мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта", – сказал Ермак, слова которого приводят украинские СМИ.

Он отметил, что регулярно общается с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы ускорить поставки тяжелого вооружения. «Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще четыре HIMARS и не только. Важно сейчас не дать россиянам затащить нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доводить позицию Украины. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», – резюмировал Ермак.