Ильгар Гусейнов, отдел экономики 18:16

Накануне, 20 июля, в ходе визита в Сумгаит, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нескольких производственных объектов, в том числе завода по производству серной кислоты в Сумгаитском химико-промышленном парке.

Важно отметить, что фундамент этого предприятия, полностью соответствующего экологическим нормам, был заложен всего полтора года назад, в январе 2021 года, причем также при участии главы государства. Эта важная производственная площадка инвестиционной стоимостью в 6 миллионов долларов была создана ООО «Азерсульфат» на площади полтора гектара на средства частных вкладчиков. Предприятие будет производить серную кислоту и сопутствующие продукты, которые используются во многих отраслях промышленности, в том числе при производстве минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат аммония), в химической промышленности и металлургии, а также в качестве очищающего средства в нефтяной промышленности. Годовая производственная мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн серной кислоты. При этом половина продукции будет направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а оставшаяся часть пойдет на экспорт. В частности, уже подписан контракт с грузинским предприятием «Рустави Азот». Заявки на азербайджанскую серную кислоту подали также ряд предприятий Казахстана и России. По словам руководителя ООО «Азерсульфат» Эмиля Гулиева, на предприятии работают 34 человека, почти все они - сумгаитцы. Четверо из работающих на заводе — участники Отечественной войны, один из них - ветеран. Президент Алиев выразил удовлетворение презентацией главы ООО и запустил новое предприятие.

Как сообщил корреспонденту haqqin.az Эмиль Гулиев, средства инвесторов, вложенные в создание завода, окупятся менее чем за пять лет. Подчеркивая государственную важность ввода в эксплуатацию нового предприятия, руководитель «Азерсульфата» напомнил, что серная кислота, которую называют «едкой кровью», пульсирующей в бесчисленных производственных установках по всему миру, имеет огромное значение во многих отраслях промышленности. Её наибольший расход наблюдается в производстве минеральных удобрений. В основном, это связано с производством суперфосфатов, а также фосфата и сульфата аммония. Серная кислота имеет также большое значение при производстве других кислот, например, соляной, азотной и фосфорной. Ее используют также в производстве взрывчатых веществ в качестве одного из видов сырья для изготовления тротила (TNT).