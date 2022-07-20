О значимости завода, который открыл Ильхам Алиев по горячим следам
Накануне, 20 июля, в ходе визита в Сумгаит, президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нескольких производственных объектов, в том числе завода по производству серной кислоты в Сумгаитском химико-промышленном парке.
Важно отметить, что фундамент этого предприятия, полностью соответствующего экологическим нормам, был заложен всего полтора года назад, в январе 2021 года, причем также при участии главы государства. Эта важная производственная площадка инвестиционной стоимостью в 6 миллионов долларов была создана ООО «Азерсульфат» на площади полтора гектара на средства частных вкладчиков.
Предприятие будет производить серную кислоту и сопутствующие продукты, которые используются во многих отраслях промышленности, в том числе при производстве минеральных удобрений (суперфосфат, сульфат аммония), в химической промышленности и металлургии, а также в качестве очищающего средства в нефтяной промышленности.
Годовая производственная мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн серной кислоты. При этом половина продукции будет направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а оставшаяся часть пойдет на экспорт. В частности, уже подписан контракт с грузинским предприятием «Рустави Азот». Заявки на азербайджанскую серную кислоту подали также ряд предприятий Казахстана и России.
По словам руководителя ООО «Азерсульфат» Эмиля Гулиева, на предприятии работают 34 человека, почти все они - сумгаитцы. Четверо из работающих на заводе — участники Отечественной войны, один из них - ветеран. Президент Алиев выразил удовлетворение презентацией главы ООО и запустил новое предприятие.
Как сообщил корреспонденту haqqin.az Эмиль Гулиев, средства инвесторов, вложенные в создание завода, окупятся менее чем за пять лет.
Подчеркивая государственную важность ввода в эксплуатацию нового предприятия, руководитель «Азерсульфата» напомнил, что серная кислота, которую называют «едкой кровью», пульсирующей в бесчисленных производственных установках по всему миру, имеет огромное значение во многих отраслях промышленности.
Её наибольший расход наблюдается в производстве минеральных удобрений. В основном, это связано с производством суперфосфатов, а также фосфата и сульфата аммония. Серная кислота имеет также большое значение при производстве других кислот, например, соляной, азотной и фосфорной. Ее используют также в производстве взрывчатых веществ в качестве одного из видов сырья для изготовления тротила (TNT).
Следует также отметить, что в Азербайджане потребность в серной кислоте начала резко возрастать в последние годы на фоне развития химической промышленности, а также отрасли по переработке нефтяных отходов. По последним данным, за минувшие три-четыре года Азербайджан импортировал около 10 000 тонн серной кислоты. Теперь же за счет местной промышленности будет не только полностью удовлетворен спрос на это важное стратегическое сырье, но и созданы реальные экспортные возможности.
Создание такого предприятия в Азербайджане актуально еще и потому, что серная кислота крайне необходима при разработке месторождений золота (имеются в виду месторождения Зод и Вежнели), эксплуатация которых планируется на освобожденных территориях. Выиграют от пуска нового предприятия и компании, ведущие добычу драгоценных металлов на других азербайджанских месторождениях.
ООО «Азерсульфат» получило статус резидента Сумгаитского Химического Промышленного Парка в июле 2020 года. После закладки фундамента завода в январе 2021, технологическое оборудование для строящегося предприятия закупалось, в основном, в Китае.
Китайская компания Jiangsu Qingfeng Engineering Group, участвовавшая в качестве подрядчика в строительстве завода, имеет большой опыт в этой области. В частности, Jiangsu Qingfeng Engineering Group построила в 2018 году в России по заказу ОАО «Шекиноазот» завод серной кислоты годовой мощностью в 500 тысяч тонн.
Как известно, основным сырьем для производства серной кислоты является сера. Как объяснил Эмиль Гулиев, на начальном этапе предприятия её планируется покупать в одной из соседних стран. Но с 2024 года, после модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, сера на завод в Сумгаите будет поступать уже с отечественного предприятия.