Пашинян отдал многомиллионный тендер сыну Кочаряна
Для создания патрульных служб в четырех областях Армении правительство сегодня выделило 3 млрд 107 млн драмов (7,2 миллиона долларов) на закупку 175 автомобилей у ООО «Тойота Ереван», сообщает «Радио Азатутюн».
Процедура закупки - у одного лица, без проведения тендера.
ООО «Тойота Ереван», продающее автомобили полиции, зарегистрировано в Армении с 2006 года. По данным Госрегистра, компания принадлежит сыну второго президента Армении Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну и бизнесмену Самвелу Майрапетяну, которого считают близким к находящемуся ныне в оппозиции Кочаряну и который сейчас находится в розыске.